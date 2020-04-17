Đầu hút khe dài WD

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-306.0Được thiết kế lại hoàn toàn, đầu hút khe cực dài. Lý tưởng để hút bụi ở những nơi khó tiếp cận bên trong ô tô (ví dụ như khoảng trống và kẽ hở). Thích hợp cho tất cả các máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden.
Số lượng (Unit)
1
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.061
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.109
Kích thước (D x R x C) (mm)
350 x 40 x 40
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