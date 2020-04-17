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    Black Kärcher crevice tool with a tapered end, designed for reaching narrow spaces.

    Đầu hút khe dài WD

    Mã đơn hàng: 2.863-306.0

    Được thiết kế lại hoàn toàn, đầu hút khe cực dài. Lý tưởng để hút bụi ở những nơi khó tiếp cận bên trong ô tô (ví dụ như khoảng trống và kẽ hở). Thích hợp cho tất cả các máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden.