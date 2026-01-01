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    Black Kärcher steam cleaner nozzle on white background.

    Đầu hút nệm

    Mã đơn hàng: 6.906-755.0

    Đầu hút nệm chuyên dụng để hút bụi nệm và những nơi khó tiếp cận trong khu vực giường ngủ.