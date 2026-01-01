Đầu hút sàn gỗ

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-260.0Đầu hút sàn gỗ Kärcher với đầu lông mềm để làm sạch nhẹ nhàng sàn gỗ và các bề mặt sàn cứng nhạy cảm khác.
Kích thước (D x R x C) (mm)
301 x 115 x 178
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
0.243
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.353
Thông tin sản phẩm