Đầu hút sàn gỗ với đầu lông mềm để làm sạch nhẹ nhàng các bề mặt sàn cứng nhạy cảm như sàn gỗ và sàn gỗ công nghiệp, PVC, vải sơn và sàn lát gạch.

Phụ kiện thích hợp cho máy hút bụi Kärcher VC 2 và VC 3 Để làm sạch nhẹ nhàng sàn cứng