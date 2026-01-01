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    Black Kärcher vacuum cleaner floor brush attachment with bristles, angled view.

    Đầu hút sàn gỗ

    Mã đơn hàng: 2.863-260.0

    Đầu hút sàn gỗ Kärcher với đầu lông mềm để làm sạch nhẹ nhàng sàn gỗ và các bề mặt sàn cứng nhạy cảm khác.