Đầu hút sàn gỗ VC 6 / DS

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.863-302.0Đầu hút sàn gỗ Kärcher với đầu lông mềm để làm sạch nhẹ nhàng sàn gỗ và các bề mặt sàn cứng nhạy cảm khác.
Kích thước (D x R x C) (mm)
301 x 175 x 54
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
0.26
Màu sắc
Đen
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.407
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm