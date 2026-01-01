Đầu hút sàn gỗ VC 6 / DS

Đầu hút sàn gỗ với lông mềm giúp làm sạch các bề mặt sàn cứng nhạy cảm như sàn gỗ, sàn gỗ công nghiệp, PVC, vải sơn và gạch,... một cách đặc biệt cẩn thận.

Thích hợp cho máy hút bụi Kärcher & máy hút bụi có bộ lọc nước Để làm sạch mềm mại và nhẹ nhàng mà không làm trầy xước. Khớp linh hoạt Linh động và dễ dàng làm sạch dưới gầm đồ đạc.