Đừng bỏ lỡ 🎁 Nhập mã "XANH2026" - Giảm thêm 5% máy gia dụng và một số phụ kiện!

    Black Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with bristles, angled view on white background.

    Đầu hút sàn gỗ VC 6 / DS

    Mã đơn hàng: 2.863-302.0

    Đầu hút sàn gỗ Kärcher với đầu lông mềm để làm sạch nhẹ nhàng sàn gỗ và các bề mặt sàn cứng nhạy cảm khác.