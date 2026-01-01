Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Black Kärcher vacuum cleaner turbo brush attachment with cylindrical design and adjustment dial on top.

    Đầu hút Turbo, NW 35

    Mã đơn hàng: 2.903-001.0

    Đầu hút với bàn chải xoay. Làm sạch đồ nội thất bọc nệm và bề mặt dệt với hiệu quả cao. Lý tưởng để loại bỏ lông thú cưng. Chiều rộng làm việc: 160 mm