Đầu hút Turbo, NW 35

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.903-001.0Đầu hút với bàn chải xoay. Làm sạch đồ nội thất bọc nệm và bề mặt dệt với hiệu quả cao. Lý tưởng để loại bỏ lông thú cưng. Chiều rộng làm việc: 160 mm
Kích thước (D x R x C) (mm)
200 x 165 x 67
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
0.34
Màu sắc
Đen
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.423
Thông tin sản phẩm
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