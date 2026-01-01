Đầu hút turbo

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 4.130-177.0Đầu hút chân không. Lý tưởng cho thảm cao và hút lông thú cưng. Để làm sạch đặc biệt chuyên sâu và vệ sinh.
Kích thước (D x R x C) (mm)
280 x 250 x 92
Số lượng (Unit)
1
Trọng lượng (Kg)
0.614
Màu sắc
Đen
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.768
Thông tin sản phẩm
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