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    Black Kärcher vacuum cleaner turbo brush attachment with a dial for adjusting settings.

    Đầu hút turbo

    Mã đơn hàng: 4.130-177.0

    Đầu hút chân không. Lý tưởng cho thảm cao và hút lông thú cưng. Để làm sạch đặc biệt chuyên sâu và vệ sinh.