Đầu làm sạch sàn T 5

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.644-084.0Làm sạch triệt để, không văng trên diện rộng: Đầu làm sạch bề mặt T 5 T-Racer. Vị trí vòi phun có thể điều chỉnh, chất tẩy rửa được sử dụng để làm sạch các bề mặt cứng và mỏng như nhau.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
1.406
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.386
Kích thước (D x R x C) (mm)
708 x 280 x 995
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng