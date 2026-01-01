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    Kärcher surface cleaner with two black extension tubes, featuring a yellow and black design.

    Đầu làm sạch sàn T 5

    Mã đơn hàng: 2.644-084.0

    Làm sạch triệt để, không văng trên diện rộng: Đầu làm sạch bề mặt T 5 T-Racer. Vị trí vòi phun có thể điều chỉnh, chất tẩy rửa được sử dụng để làm sạch các bề mặt cứng và mỏng như nhau.