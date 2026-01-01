Đầu nối chống xoắn

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Quốc gia: Việt Nam
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Mã đơn hàng: 2.644-257.0Bộ chuyển đổi chống xoắn giúp loại bỏ các vòng lặp trong ống áp suất cao để đảm bảo làm việc không bị xoắn. Đối với tất cả các ống cao áp có bộ điều hợp Quick Connect trên súng.
Kích thước (D x R x C) (mm)
137 x 26 x 26
Trọng lượng (Kg)
0.12
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.132
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm