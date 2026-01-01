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    Brass Kärcher high-pressure cleaner nozzle with black plastic grip, featuring an O-ring at the tip, on a white background.

    Đầu nối chống xoắn

    Mã đơn hàng: 2.644-257.0

    Bộ chuyển đổi chống xoắn giúp loại bỏ các vòng lặp trong ống áp suất cao để đảm bảo làm việc không bị xoắn. Đối với tất cả các ống cao áp có bộ điều hợp Quick Connect trên súng.