Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun cầm tay linh hoạt | Kärcher

    Kärcher floor nozzle with a black handle and a white cleaning pad featuring yellow stripes.

    Đầu phun cầm tay linh hoạt

    Mã đơn hàng: 2.863-333.0