Đầu phun chi tiết | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.884-281.0Lý tưởng để làm sạch ở các kẽ hở, góc, cạnh và các khu vực khó tiếp cận khác. Có thể kết hợp cùng với bàn chải tròn để tăng thêm nhiều ứng dụng
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.058
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.087
Kích thước (D x R x C) (mm)
180 x 50 x 40
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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