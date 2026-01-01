Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun chi tiết | Kärcher

    Black Kärcher steam cleaner nozzle on a white background.

    Đầu phun chi tiết

    Mã đơn hàng: 2.884-281.0

    Lý tưởng để làm sạch ở các kẽ hở, góc, cạnh và các khu vực khó tiếp cận khác. Có thể kết hợp cùng với bàn chải tròn để tăng thêm nhiều ứng dụng
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