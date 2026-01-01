Đầu phun chi tiết | Kärcher

Lý tưởng để làm sạch ở các kẽ hở, góc, cạnh và các khu vực khó tiếp cận khác. Có thể kết hợp cùng với bàn chải tròn để tăng thêm nhiều ứng dụng. Giúp làm sạch các kẽ hở dễ dàng.

Phần đính kèm cho các phụ kiện Phần đính kèm cho bàn chải, đầu phun và thanh nối dài Hình cong Khả năng tiếp cận tốt hơn những nơi khó tiếp cận