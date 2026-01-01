Đầu phun hút cầm tay máy giặt thảm SE

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-359.0Đầu phun hút cầm tay máy giặt thảm SE là một phụ kiện hoàn hảo cho các máy giặt thảm, lý tưởng cho việc làm sạch sâu đồ nội thất bọc, ghế ô tô và loại bỏ vết bẩn trên thảm.
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Bề rộng vận hành (mm)
88
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.093
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.141
Kích thước (D x R x C) (mm)
88 x 74 x 141
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