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    Kärcher vacuum nozzle attachment with a transparent front and black body, angled slightly to the right.

    Đầu phun hút cầm tay máy giặt thảm SE

    Mã đơn hàng: 2.863-359.0

    Đầu phun hút cầm tay máy giặt thảm SE là một phụ kiện hoàn hảo cho các máy giặt thảm, lý tưởng cho việc làm sạch sâu đồ nội thất bọc, ghế ô tô và loại bỏ vết bẩn trên thảm.