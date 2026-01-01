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    Black Kärcher vacuum cleaner nozzle attachment on a white background.

    Đầu phun hút khe máy giặt thảm SE

    Mã đơn hàng: 2.863-360.0

    Cho phép làm sạch bằng phun xịt ngay cả ở những nơi khó tiếp cận và trong các không gian hẹp trên đồ nội thất bọc hoặc trong ô tô.