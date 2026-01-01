Đầu phun hút khe máy giặt thảm SE

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-360.0Cho phép làm sạch bằng phun xịt ngay cả ở những nơi khó tiếp cận và trong các không gian hẹp trên đồ nội thất bọc hoặc trong ô tô.
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.079
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.122
Kích thước (D x R x C) (mm)
241 x 44 x 65
Thông tin sản phẩm
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