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    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with black and yellow design, featuring multiple spray settings.

    Đầu phun multi-power cho K 3 - K 5

    Mã đơn hàng: 2.642-440.0

    Đầu phun đa công suất với 5 loại tia: Tia tác nhân làm sạch, tia quạt HP, vòi phun quay, vòi phun bút chì và tia quạt giảm áp rộng. Tia phun phù hợp có thể được chọn bằng cách vặn đơn giản.