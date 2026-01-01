Đầu phun multi-power cho K 3 - K 5

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.642-440.0Đầu phun đa công suất với 5 loại tia: Tia tác nhân làm sạch, tia quạt HP, vòi phun quay, vòi phun bút chì và tia quạt giảm áp rộng. Tia phun phù hợp có thể được chọn bằng cách vặn đơn giản.
Trọng lượng (g)
500
Màu sắc
Đen
Thông tin sản phẩm