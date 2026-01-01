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    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with black and yellow design, featuring multiple spray settings.

    Đầu phun Multi Power MP 145 cho K 3 - K 5

    Mã đơn hàng: 2.643-239.0

    Đầu phun đa năng với 5 loại tia phun: Tia phun chất tẩy rửa, tia phun quạt HP, tia phun quay, tia phun bút chì và tia phun quạt giảm áp rộng. Có thể chọn tia phù hợp bằng cách vặn đầu phun.