Đầu phun Multi Power MP 145 cho K 3 - K 5

Đầu phun Multi-Power 145 cung cấp 5 loại tia phun: Tia phun chất tẩy rửa, tia phun quạt HP, tia phun quay, tia phun bút chì và tia phun quạt giảm áp rộng. Có thể chọn tia phù hợp bằng cách vặn đầu phun. Thiết bị đa năng dành cho gia đình, sân vườn và ô tô, phù hợp với máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 3 đến K 5. Tuy nhiên, nó không tương thích với các dòng Smart Control, Power Control và Full Control.

5 kiểu phun 5 trong 1: năm kiểu phun khác nhau trong một mũi phun duy nhất. Không cần thay đổi thân phun. Nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Xử lý tốt hơn. Điều chỉnh liên tục Áp lực có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu làm sạch.