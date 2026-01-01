Đầu phun Multi Power MP 145 cho K 3 - K 5

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-239.0Đầu phun đa năng với 5 loại tia phun: Tia phun chất tẩy rửa, tia phun quạt HP, tia phun quay, tia phun bút chì và tia phun quạt giảm áp rộng. Có thể chọn tia phù hợp bằng cách vặn đầu phun.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.51
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.567
Kích thước (D x R x C) (mm)
447 x 57 x 57
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