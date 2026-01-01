Đầu phun tạo bọt, 0,3 l | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.641-848.0Đầu phun tạo bọt giúp dễ dàng làm sạch mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn ô tô hoặc xe máy, thủy tinh hoặc đá, bình chứa 0,3 lít.
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (Kg)
0.267
Kích thước (D x R x C) (mm)
265 x 265 x 90
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Các lĩnh vực ứng dụng