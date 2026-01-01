Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Đầu phun tạo bọt, 0,3 l | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a black lance attached to a grey container, displaying the Kärcher logo.

    Đầu phun tạo bọt, 0,3 l

    Mã đơn hàng: 2.641-848.0

    Đầu phun tạo bọt giúp dễ dàng làm sạch mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn ô tô hoặc xe máy, thủy tinh hoặc đá, bình chứa 0,3 lít.
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