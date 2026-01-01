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    Kärcher foam nozzle attached to a bottle of Ultra Foam Cleaner, featuring a car image and "Bring Back the Wow" text.

    Đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean

    Mã đơn hàng: 2.643-143.0

    Đầu phun tạo bọt với hệ thống kết nối nhanh FJ 10 C Connect 'n' Clean. Dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản.
    Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)