Đầu phun tạo bọt FJ 10 C Connect 'n' Clean

Đầu phun tạo bọt + hệ thống thay đổi nhanh FJ 10 C Connect 'n' Clean với hệ thống thay đổi nhanh giúp dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản. Có thể dễ dàng điều chỉnh liều lượng chất tẩy rửa trên đầu phun tạo bọt (nút màu vàng). Mức áp lực có thể được điều chỉnh theo yêu cầu. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.

Đầu phun tạo bọt tân tiến Thế hệ phun tạo bọt mạnh mẽ Bộ phụ kiện Bộ phụ kiện thiết thực với đa dạng chất tẩy rửa. Hệ thống chuyển đổi nhanh Thay đổi chất tẩy rửa nhanh chóng và tiện lợi chỉ với một lần nhấn Liều lượng chất tẩy rửa Liều lượng tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng Bình chứa trong suốt Hiển thị bên trong bình