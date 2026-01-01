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    Kärcher foam nozzle attachment with a black spray head and a translucent container.

    Đầu phun tạo bọt FJ 3

    Mã đơn hàng: 2.643-150.0

    Đầu phun tạo bọt FJ 3 với lượng bọt phun mạnh giúp làm sạch dễ dàng mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn, kính hoặc đá. Lý tưởng cho ô tô, nội thất sân vườn, mặt tiền, cầu thang, lối đi, tường, rèm, hàng hiên, v.v...
    Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)