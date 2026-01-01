Đầu phun tạo bọt FJ 3

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-150.0Đầu phun tạo bọt FJ 3 với lượng bọt phun mạnh giúp làm sạch dễ dàng mọi loại bề mặt, ví dụ: sơn, kính hoặc đá. Lý tưởng cho ô tô, nội thất sân vườn, mặt tiền, cầu thang, lối đi, tường, rèm, hàng hiên, v.v...
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (Kg)
0.133
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.182
Kích thước (D x R x C) (mm)
93 x 201 x 120
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