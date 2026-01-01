Đầu phun thay thế T-Racer

Đầu phun thay thế chất lượng cao, màu xám để dễ dàng thay thế đầu phun T-Racer. Thích hợp để thay thế đầu phun cho các cấp thiết bị K2-K5 (T 250, T 300, T 400).

Vòi phun thay thế Thay thế đầu phun cũ nhanh chóng và dễ dàng. Cực kỳ bền và chất lượng cao. Áp suất cao - flat jet Làm sạch bánh xe Lý tưởng để làm sạch các khu vực rộng lớn. Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao Làm sạch hiệu quả.