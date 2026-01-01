Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Two grey Kärcher nozzle attachments with O-rings, one upright and one lying flat, on a white background.

    Đầu phun thay thế T-Racer

    Mã đơn hàng: 2.640-727.0

    Đầu phun thay thế màu xám, chất lượng cao để dễ dàng thay thế đầu phun T-Racer. Thích hợp để thay thế đầu phun cho các dòng máy từ K2-K5.