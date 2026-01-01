Đầu phun thay thế T-Racer

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.640-727.0Đầu phun thay thế màu xám, chất lượng cao để dễ dàng thay thế đầu phun T-Racer. Thích hợp để thay thế đầu phun cho các dòng máy từ K2-K5.
Kích thước (D x R x C) (mm)
90 x 125 x 30
Trọng lượng (Kg)
0.028
Màu sắc
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Thông tin sản phẩm