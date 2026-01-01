Đầu phun tùy chỉnh áp lực VP 120 cho K 2 - K 3

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.642-724.0Phù hợp cho dòng máy từ K 2 - K 3. Có thể điều chỉnh nhiều chế độ phun từ áp lực thấp đến cao và phun chất tẩy rửa.
Màu sắc
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Trọng lượng (Kg)
0.143
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.194
Kích thước (D x R x C) (mm)
448 x 45 x 45
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