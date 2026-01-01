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    Kärcher high-pressure cleaner lance with black nozzle and yellow label on grey background.

    Đầu phun tùy chỉnh áp lực VP 120 cho K 2 - K 3

    Mã đơn hàng: 2.642-724.0

    Phù hợp cho dòng máy từ K 2 - K 3. Có thể điều chỉnh nhiều chế độ phun từ áp lực thấp đến cao và phun chất tẩy rửa.
    Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)