Đầu phun tùy chỉnh áp lực VP 120 cho K 2 - K 3

Đầu phun VP 120 có thể điều chỉnh nhiều chế độ phun từ áp lực thấp đến cao và phun chất tẩy rửa. Lý tưởng để làm sạch các khu vực nhỏ xung quanh nhà và vườn, chẳng hạn như tường, lối đi, hàng rào và xe cộ. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 3.

Điều chỉnh liên tục Áp lực có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu làm sạch. Phun chất tẩy rửa áp lực thấp Điều chỉnh không giới hạn lưu lượng áp - từ thấp đến cao. Tiết kiệm nước Không cần thay đổi thân phun.