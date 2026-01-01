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    Kärcher high-pressure cleaner lance with black nozzle and handle, set against a white background.

    Đầu phun tùy chỉnh áp VP 120 Vario Power Jet

    Mã đơn hàng: 2.643-241.0

    Đầu phun tùy chỉnh với khả năng chỉnh áp lực không giới hạn: từ phun chất tẩy rửa, phun nước với mức độ áp cao thấp khác nhau.