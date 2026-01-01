Đầu phun tùy chỉnh áp VP 120 Vario Power Jet

Đầu phun với khả năng tùy chỉnh áp lực không giới hạn. Lý tưởng để vệ sinh các khu vực xung quanh nhà và vườn như: làm sạch tường, đường, hàng rào hoặc xe ô tô. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao dòng K2 của Kärcher.

Điều chỉnh liên tục Áp lực có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu làm sạch. Phun chất tẩy rửa ở áp lực thấp Áp lực có thể được điều chỉnh liên tục từ thấp đến cao. Tiết kiệm nước Không cần thay đổi thân phun.