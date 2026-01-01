Đầu phun tùy chỉnh áp VP 120 Vario Power Jet

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-241.0Đầu phun tùy chỉnh với khả năng chỉnh áp lực không giới hạn: từ phun chất tẩy rửa, phun nước với mức độ áp cao thấp khác nhau.
Kích thước (D x R x C) (mm)
445 x 42 x 42
Trọng lượng (Kg)
0.148
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.202
Thông tin sản phẩm
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