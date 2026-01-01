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    Kärcher high-pressure cleaner lance with a black nozzle and grip, set against a white background.

    Đầu phun xoáy DB 120 cho K 2-K 3

    Mã đơn hàng: 2.642-727.0

    Đầu phun xoáy với tia phun xoay mạnh mẽ dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 3. Lý tưởng để làm sạch những vết bẩn cứng đầu như rong rêu hoặc phong hóa.
    Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)