Đầu phun xoáy DB 120 cho K 2-K 3

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.642-727.0Đầu phun xoáy với tia phun xoay mạnh mẽ dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 3. Lý tưởng để làm sạch những vết bẩn cứng đầu như rong rêu hoặc phong hóa.
Màu sắc
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Trọng lượng (Kg)
0.154
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.21
Kích thước (D x R x C) (mm)
450 x 41 x 41
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