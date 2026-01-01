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    Kärcher high-pressure cleaner lance with a black nozzle and grip, set against a white background.

    Đầu phun xoáy DB 145 cho K 4 - K 5

    Mã đơn hàng: 2.642-728.0

    Đầu phun xoáy DB 145 giúp loại bỏ các bụi bẩn cứng đầu nhất. Phù hợp cho cả dòng máy Phun rửa K4 - K 5.
    Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)