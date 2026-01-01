Đầu phun xoáy DB 145 cho K 4 - K 5

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.642-728.0Đầu phun xoáy DB 145 giúp loại bỏ các bụi bẩn cứng đầu nhất. Phù hợp cho cả dòng máy Phun rửa K4 - K 5.
Màu sắc
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Trọng lượng (Kg)
0.165
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.221
Kích thước (D x R x C) (mm)
450 x 41 x 41
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