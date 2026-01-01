Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Sale
    Coiled Kärcher high-pressure hose with connectors on both ends, set against a white background.

    Dây áp lực nối dài 10m; XH 10

    Mã đơn hàng: 2.641-710.0

    Dây áp lực nối dài XH 10 giúp gia tăng khả năng linh hoạt của thiết bị. Bộ ống DN 8 có chiều dài 10 m được sản xuất với chất lượng cao nhất, mạnh mẽ và cực kỳ bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 có đầu nối Quick Connect.