Dây áp lực nối dài 10m; XH 10

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.641-710.0Dây áp lực nối dài XH 10 giúp gia tăng khả năng linh hoạt của thiết bị. Bộ ống DN 8 có chiều dài 10 m được sản xuất với chất lượng cao nhất, mạnh mẽ và cực kỳ bền bỉ. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 có đầu nối Quick Connect.
Kích thước (D x R x C) (mm)
240 x 240 x 85
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 60
Trọng lượng (Kg)
1.137
Màu sắc
Đen
Chiều dài (m)
10
Áp lực tối đa (bar)
180
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.348
Thông tin sản phẩm