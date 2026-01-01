Dây áp lực nối dài 7,5 m

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.642-789.0Dây áp lực nối dài cho tính linh hoạt cao hơn. Ống được gia cố bằng bện dệt chất lượng cao 7,5 m DN 8, không gấp khúc với đầu nối bằng đồng.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 40
Áp lực tối đa (bar)
140
Chiều dài (m)
7.5
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.921
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.955
Kích thước (D x R x C) (mm)
240 x 240 x 65