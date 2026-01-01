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    Coiled Kärcher high-pressure hose with brass connector, black colour, text detailing pressure specifications visible.

    Dây áp lực nối dài 7,5 m

    Mã đơn hàng: 2.642-789.0

    Dây áp lực nối dài cho tính linh hoạt cao hơn. Ống được gia cố bằng bện dệt chất lượng cao 7,5 m DN 8, không gấp khúc với đầu nối bằng đồng.