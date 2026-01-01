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    Dây áp lực nối dài QC 7.5m

    Mã đơn hàng: 2.642-788.0

    Dây áp lực nối dài giúp gia tăng khả năng linh hoạt của thiết bị. Ống dây chất lượng DN 8 dài 7,5 m dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 được sản xuất từ ​​năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.