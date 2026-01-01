Dây áp lực nối dài QC 7.5m

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.642-788.0Dây áp lực nối dài giúp gia tăng khả năng linh hoạt của thiết bị. Ống dây chất lượng DN 8 dài 7,5 m dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.
Kích thước (D x R x C) (mm)
240 x 240 x 50
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 40
Trọng lượng (Kg)
1.5
Màu sắc
Đen
Chiều dài (m)
7.5
Áp lực tối đa (bar)
140
Thông tin sản phẩm