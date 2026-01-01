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    Coiled Kärcher high-pressure cleaner hose with yellow connectors on a white background.

    Dây nối dài XH 10 (<2010)

    Mã đơn hàng: 6.390-961.0

    Dây áp lực nối dài cho tính linh hoạt cao hơn. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có kết nối vít (không có hệ thống Quick Connect). Dây chất lượng DN 8 mạnh mẽ 10 m. Được gia cố bằng bện dệt, với bảo vệ gấp khúc ống và khớp nối bằng đồng để có tuổi thọ lâu dài. Kết nối thiết bị và dây áp lực.