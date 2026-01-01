Dây nối dài XH 10 (<2010)

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.390-961.0Dây áp lực nối dài cho tính linh hoạt cao hơn. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có kết nối vít (không có hệ thống Quick Connect). Dây chất lượng DN 8 mạnh mẽ 10 m. Được gia cố bằng bện dệt, với bảo vệ gấp khúc ống và khớp nối bằng đồng để có tuổi thọ lâu dài. Kết nối thiết bị và dây áp lực.
Kích thước (D x R x C) (mm)
220 x 220 x 75
Trọng lượng (Kg)
1.256
Màu sắc
Đen
Chiều dài (m)
10
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.431
Thông tin sản phẩm