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    Coiled Kärcher high-pressure hose with yellow connector and brass fitting on a white background.

    Dây nối dài XH 10 QR cao su

    Mã đơn hàng: 2.641-708.0

    Dây áp lực nối dài cao su cho tính linh hoạt cao hơn. Dây cao su bện thép chất lượng cao 10 m cho độ bền tuyệt vời. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 được sản xuất từ ​​năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.