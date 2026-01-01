Dây nối dài XH 10 QR cao su

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.641-708.0Dây áp lực nối dài cao su cho tính linh hoạt cao hơn. Dây cao su bện thép chất lượng cao 10 m cho độ bền tuyệt vời. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.
Kích thước (D x R x C) (mm)
240 x 240 x 115
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 60
Trọng lượng (Kg)
2.551
Màu sắc
Đen
Chiều dài (m)
10
Áp lực tối đa (bar)
180
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.726
Thông tin sản phẩm