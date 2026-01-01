Dây nối dài XH 10 R cao su

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.390-096.0Dây áp lực nối dài cao su cho tính linh hoạt cao hơn. Dây cao su bện thép chất lượng cao 10 m cho độ bền tuyệt vời. Nhiệt độ: lên đến 80 ° C. Áp suất: lên đến 160 bar.
Chiều dài (m)
10
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
2.564
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.739
Kích thước (D x R x C) (mm)
240 x 240 x 110