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    Coiled black Kärcher high-pressure hose with brass connector and yellow accent on the nozzle end.

    Dây nối dài XH 10 R cao su

    Mã đơn hàng: 6.390-096.0

    Dây áp lực nối dài cao su cho tính linh hoạt cao hơn. Dây cao su bện thép chất lượng cao 10 m cho độ bền tuyệt vời. Nhiệt độ: lên đến 80 ° C. Áp suất: lên đến 160 bar.