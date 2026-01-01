Mọi thắc mắc xin liên hệ tại đây!

    Kärcher vacuum cleaner with attachments, including a nozzle, filter, cleaning solution, and brush, set against a white background.

    Máy hút bụi lọc nước

    DS 6

    Mã đơn hàng: 1.195-220.0

    • Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
    • Phù hợp cho người có tiền sử dị ứng