Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ RM 624

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-361.0Làm sạch triệt để tất cả các bề mặt gỗ chịu nước đã qua xử lý và chưa qua xử lý như bàn ghế sân vườn, sàn gỗ và ván sàn. Nhẹ nhàng với vật liệu.
Kích thước (D x R x C) (mm)
192 x 145 x 248
Trọng lượng (Kg)
5.015
Kích thước đóng gói (l)
5
Đơn vị gói (Unit)
1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.455
Thông tin sản phẩm
Safety data sheet
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