Dung dịch vệ sinh bề mặt gỗ RM 624

Mã đơn hàng : 6.295-361.0

Làm sạch triệt để tất cả các bề mặt gỗ chịu nước đã qua xử lý và chưa qua xử lý như bàn ghế sân vườn, sàn gỗ và ván sàn. Nhẹ nhàng với vật liệu.