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    Kärcher plastic cleaner container with label showing outdoor cleaning scene and Kärcher high-pressure cleaner.

    Dung dịch vệ sinh bề mặt nhựa RM 625

    Mã đơn hàng: 6.295-358.0

    Làm sạch toàn diện đồ nội thất sân vườn, khung cửa sổ PVC, cầu trượt dành cho trẻ em và các bề mặt nhựa khác. Rất nhẹ nhàng với vật liệu.