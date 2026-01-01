Dung dịch vệ sinh bề mặt nhựa RM 625

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 6.295-358.0Làm sạch toàn diện đồ nội thất sân vườn, khung cửa sổ PVC, cầu trượt dành cho trẻ em và các bề mặt nhựa khác. Rất nhẹ nhàng với vật liệu.
Kích thước (D x R x C) (mm)
200 x 150 x 260
Kích thước đóng gói (l)
5
Đơn vị gói (Unit)
1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.26
Thông tin sản phẩm
Safety data sheet
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