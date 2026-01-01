Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Fast battery recharger Duo Battery Power | Kärcher

    Black Kärcher battery charger with two slots, green accents, and visible gold connectors.

    Fast battery recharger Duo Battery Power

    Mã đơn hàng: 2.443-065.0

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