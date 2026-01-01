Fast battery recharger Duo Battery Power | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Nền tảng pin
Nền tảng pin 4V
(min)
50 layout:battery_charging_time 70
Cường độ dòng sạc (A)
2.5
Điện áp (nguồn cấp cho bộ sạc pin) (V)
100 - 240
Tần số đầu vào (của bộ sạc) (Hz)
50 - 60
Chiều dài dây điện (m)
1.8
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.295
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.377
Kích thước (D x R x C) (mm)
89 x 129 x 39
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com