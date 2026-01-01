Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    FC 2 universal roller (yellow) | Kärcher

    White cylindrical roller with yellow stripes, featuring black end caps, designed for cleaning applications.

    FC 2 universal roller (yellow)

    Mã đơn hàng: 2.863-329.0

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