FC 2 universal roller (yellow) | Kärcher

100% bằng vải không dệt microfibre cao cấp

Làm bong và kéo theo bụi bẩn để có kết quả làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các bề mặt. Có thể giặt bằng máy giặt với nhiệt độ lên đến 60 °C. Không sử dụng nước xả vải khi giặt.