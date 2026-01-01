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    Kärcher cordless floor cleaner with accessories including batteries, charger, cleaning solution, and docking station on a white background.

    Máy lau sàn

    FC 4-4 Battery

    Mã đơn hàng: 1.056-401.0

    • Thiết kế 2 trong 1, pin 4 V, thời gian hoạt động tối đa 30 phút
    • 2 chế độ, bao gồm chế độ Advanced!Power
    • 2x pin 4 V, bộ sạc nhanh, trạm làm sạch, con lăn có thể giặt rửa
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    Các dòng máy lau sàn cứng của Kärcher đạt hiệu quả làm sạch tốt hơn tới 20% so với cây lau nhà truyền thống sử dụng khăn lau trong hạng mục thử nghiệm 'Lau sàn'. Dựa trên kết quả thử nghiệm trung bình về hiệu quả làm sạch, khả năng thu gom bụi bẩn và làm sạch mép tường.