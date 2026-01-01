Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Filter bag RCV 5 Base (Set of 3) | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with a cardboard attachment on top.

    Filter bag RCV 5 Base (Set of 3)

    Mã đơn hàng: 2.269-644.0

    Yêu cầu báo giá