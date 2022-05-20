Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Filter bag Renovation WD 4-6 | Kärcher

    Stack of Kärcher vacuum cleaner bags with black plastic fittings on a white background.

    Filter bag Renovation WD 4-6

    Mã đơn hàng: 2.863-355.0

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