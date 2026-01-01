Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Filter Set VCH 4 UV Clean | Kärcher

    Giá tốt
    Two cylindrical black foam filters and four round black foam pads on a white background.

    Filter Set VCH 4 UV Clean

    Mã đơn hàng: 2.863-400.0