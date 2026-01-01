Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    FJ 3 | Kärcher

    Giá tốt
    Kärcher foam nozzle with a black attachment on a white detergent bottle.

    FJ 3

    Mã đơn hàng: 2.645-383.0

    Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)