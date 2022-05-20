Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Flat-pleated filter Renovation WD 4-6 | Kärcher

    Rectangular air filter with white pleated paper and black frame, isolated on a white background.

    Flat-pleated filter Renovation WD 4-6

    Mã đơn hàng: 2.863-354.0

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