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    Coiled grey Kärcher high-pressure hose with black and gold connectors on each end.

    H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

    Mã đơn hàng: 2.643-585.0

    Dây áp lực PremiumFlex cải tiến với hệ thống chống xoắn. Dài 10 m. Với hệ thống Quick Connect. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Không thích hợp cho các thiết bị cuộn ống hoặc cho các dòng máy Full Control từ K 4 đến K 7.