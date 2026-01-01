H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-585.0Dây áp lực PremiumFlex cải tiến với hệ thống chống xoắn. Dài 10 m. Với hệ thống Quick Connect. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Không thích hợp cho các thiết bị cuộn ống hoặc cho các dòng máy Full Control từ K 4 đến K 7.
Kích thước (D x R x C) (mm)
245 x 245 x 65
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 60
Trọng lượng (Kg)
1.077
Màu sắc
Màu than
Chiều dài (m)
10
Áp lực tối đa (MPa)
18
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.291
Thông tin sản phẩm