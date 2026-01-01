Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.600-025.0
Số pha (Ph)
1
Điện áp (V)
220 - 230
Tần số (Hz)
50 - 60
Áp lực (bar)
90
Lưu lượng (l/h)
300
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (kW)
0.85
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
3.635
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.218
Kích thước (D x R x C) (mm)
188 x 206 x 445
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng