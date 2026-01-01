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    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with hose, spray gun, and lance attachments on a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 1

    Mã đơn hàng: 1.600-025.0

    • Hoạt động đáng tin cậy, hiệu suất làm sạch 15 m²/h
    • Dây áp lực 3 m, ống hút cho chất tẩy rửa
    • Đầu phun thẳng