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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.673-500.0
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Áp lực (bar / MPa)
Tối đa 110 / Tối đa 11
Lưu lượng (l/h)
Tối đa 360
Diện tích làm sạch (m²/h)
20
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (kW)
1.4
Dây điện nguồn (m)
5
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
3.74
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
4.8
Kích thước (D x R x C) (mm)
180 x 219 x 389
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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Hướng dẫn sử dụng
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