Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with two nozzles and a black spray gun attachment.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 2 Compact

    Mã đơn hàng: 1.673-500.0

    • Nhờ hệ thống kết nối Easy Connect, ống áp lực cao có thể dễ dàng kết nối với thiết bị và thân súng
    • Nơi để vòi phun xịt