K 2 Compact nhỏ gọn và mạnh mẽ. Sản phẩm rất linh hoạt, dễ dàng di chuyển và cất giữ sau khi sử dụng. Đầu phun có thể được lưu trữ gọn gàng ngay trên thân máy. Sản phẩm tích hợp súng phun, dây phun áp lực 4m, đầu phun xoáy để dễ dàng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu và bộ lọc nước giúp bảo vệ đầu bơm khỏi các tạp chất gây hại. Hiệu suất làm sạch: 20 m²/h. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Máy có đi kèm 1 đầu phun xoáy. Sản xuất tại Đức.

Cất trữ đầu phun gọn gàng trên thân máy Dây điện có thể được treo đằng trước thân máy. Nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Dễ dàng vận chuyển và cất trữ gọn gàng. Kết nối dễ dàng Dây áp lực có thể dễ dàng tháo lắp vào máy và súng phun. Ngăn chứa phụ kiện ngay trên thân máy Mọi phụ kiện đều sẵn sàng trong tầm tay. Máy được thiết kế gọn nhẹ giúp cất trữ gọn gàng sau khi sử dụng