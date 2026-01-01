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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.601-686.0Lưu động và nhỏ gọn: máy phun rửa áp lực cao K 2.360 thích hợp để làm sạch các khu vực xung quanh nhà với mức độ bụi bẩn vừa phải và nhu cầu tẩy rửa không quá thường xuyên.
Điện áp (V)
220 - 240
Tần số (Hz)
50 - 60
Áp lực (bar / MPa)
20 - Tối đa 120 / 2 - Tối đa 12
Lưu lượng (l/h)
Tối đa 360
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (W)
1400
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
5.8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
8.2
Kích thước (D x R x C) (mm)
328 x 258 x 661
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
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