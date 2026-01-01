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    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with attached lance and brush accessory, set against a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 2.360

    Mã đơn hàng: 1.601-686.0

    Lưu động và nhỏ gọn: máy phun rửa áp lực cao K 2.360 thích hợp để làm sạch các khu vực xung quanh nhà với mức độ bụi bẩn vừa phải và nhu cầu tẩy rửa không quá thường xuyên.