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Quốc gia: Việt Nam
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.324-030.0
Điện áp (V)
230
Tần số (Hz)
50
Áp lực (bar / MPa)
20 - Tối đa 130 / 2 - Tối đa 13
Lưu lượng (l/h)
Tối đa 420
Diện tích làm sạch (m²/h)
30
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (kW)
1.8
Dây điện nguồn (m)
5
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
11.48
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
14.704
Kích thước (D x R x C) (mm)
402 x 306 x 588
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Các lĩnh vực ứng dụng