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    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with two detachable nozzles, set against a white background.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 4 Power Control

    Mã đơn hàng: 1.324-030.0

    • Hiển thị áp lực, hiệu suất diện tích 30 m²/h
    • Hệ thống hóa chất Plug 'n' Clean, tay cầm kéo dài, dây áp lực HD 8 m
    • Đầu phun tùy chỉnh áp lực Vario Power, đầu phun xoáy