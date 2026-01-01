K 4 Comfort Premium là dòng máy phun rửa áp lực cao mạnh mẽ và tiện lợi, lý tưởng để loại bỏ các vết bẩn mức độ trung bình quanh nhà và trên xe hơi. Động cơ làm mát bằng nước bền bỉ giúp duy trì hiệu suất ổn định, trong khi cuộn ống tích hợp cùng dây áp lực PremiumFlex mang lại sự linh hoạt tối đa. Ngoài ra, súng phun G 180 50 Q COMFORT!Hold giúp giảm lực giữ cò súng đến 50%, cho phép làm việc liên tục mà không gây mỏi. Nhờ hệ thống Quick Connect, dây áp lực có thể được kết nối nhanh chóng và dễ dàng. Đầu phun Multi Jet 4-trong-1 cải tiến tích hợp 4 kiểu tia phun khác nhau, có thể điều chỉnh thuận tiện bằng cách xoay đầu phun. Bên cạnh đó, hệ thống chất tẩy rửa 2-trong-1 tăng tính tiện lợi và giúp phân bổ chất tẩy rửa tối ưu theo từng nhu cầu làm sạch. Dây điện và phụ kiện có thể được lưu trữ gọn gàng ngay trên thân máy, trong khi tay cầm dạng ống lồng và bánh xe có bề mặt mềm giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng. Để hỗ trợ tối ưu, ứng dụng Kärcher Home & Garden cung cấp nhiều mẹo và hướng dẫn hữu ích. Bộ sản phẩm đi kèm 1 lít dung dịch tẩy rửa.

Đầu phun đa tia 4 trong 1 Đa dạng lựa chọn làm sạch nhờ 4 đầu phun khác nhau trong một thân phun. Không cần thay đổi đầu phun giúp tăng tính tện lợi. Chỉ cần xoay đầu phun để thay đổi chế độ phun. Giải pháp chất tẩy rửa 2 trong 1 Giải pháp chất tẩy rửa cải tiến mang lại sự linh hoạt tối đa và định lượng tối ưu cho từng công việc làm sạch. Chất tẩy rửa có thể được phân phối qua thiết bị và đầu phun Multi Jet hoặc để tạo nhiều bọt hơn, qua đầu phun bọt kèm liều lượng chất tẩy rửa. Các chất tẩy rửa Kärcher (lựa chọn mua hàng mở rộng) không chỉ giúp bảo vệ và chăm sóc bề mặt mà còn giúp việc làm sạch hiệu quả hơn và duy trì kết quả làm sạch lâu dài Dây phun áp lực cao PremiumFlex Ống mềm đảm bảo tính linh hoạt tối đa và do đó tự do di chuyển tối đa. Cuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút. Guồng ống cố định dây áp lực cao để máy luôn được sẵn sàng sử dụng. Ống áp lực cao được bảo vệ tối ưu và cất giữ gọn gàng mà không chiếm nhiều diện tích. Thuận thiện thao tác - ống dây áp lực luôn sẳn sàng kéo vào và thu lại Trung tâm trọng lực thấp giúp máy đứng vững ngay cả trên bề mặt nghiêng. Hiệu suất vượt trội Động cơ làm mát bằng nước gây ấn tượng với tuổi thọ dài và công suất cao. Vận chuyển công thái học Tay cầm dạng ống lồng với cơ chế chốt khóa cho phép di chuyển dễ dàng, thoải mái và công thái học. Bánh xe có cấu trúc thành phần mềm giúp thiết bị di chuyển một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Tay cầm cho phép nâng thiết bị một cách dễ dàng và thuận tiện. Ứng dụng Home & Garden Ứng dụng Kärcher Home & Garden giúp bạn trở thành một chuyên gia làm sạch. Tận dụng kiến ​​thức sâu rộng về Kärcher của chúng tôi để có kết quả làm sạch hoàn hảo. Dịch vụ toàn diện tiện lợi - tất cả thông tin trên thiết bị, ứng dụng và cổng Dịch vụ của chúng tôi. Tính năng bền vững Thiết kế với 20% nhựa tái chế¹⁾ Tiết kiệm nước lên đến 80% so với vòi xịt vườn thông thường.²⁾