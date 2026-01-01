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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy phun rửa áp lực cao
Mã đơn hàng: 1.180-633.0Máy phun rửa áp lực cao K 5 với động cơ tự làm mát thích hợp sử dụng để vệ sinh xe ô tô, xe máy và sân vườn rong rêu trong gia đình
Điện áp (V)
230
Tần số (Hz)
50
Áp lực (bar / MPa)
20 - Tối đa 145 / 2 - Tối đa 14.5
Lưu lượng (l/h)
Tối đa 500
Diện tích làm sạch (m²/h)
40
Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
Tối đa 40
Công suất đầu vào định mức (kW)
2.1
Màu sắc
Vàng
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
12.8
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
15.695
Kích thước (D x R x C) (mm)
344 x 396 x 875
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Thông tin sản phẩm
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