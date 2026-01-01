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    Kärcher high-pressure cleaner with two spray lances, a trigger gun, and a bottle of cleaning detergent.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Máy phun rửa áp lực cao

    K 5

    Mã đơn hàng: 1.180-633.0

    Máy phun rửa áp lực cao K 5 với động cơ tự làm mát thích hợp sử dụng để vệ sinh xe ô tô, xe máy và sân vườn rong rêu trong gia đình