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    Kärcher cordless electric mop with accessories including a battery, cleaning solution, charging dock, and cleaning tool.

    Máy lau sàn

    Karcher, FC 2-4 Battery

    Mã đơn hàng: 1.056-201.0

    • Thiết kế 2 trong 1, pin 4 V, thời gian hoạt động tối đa 20 phút
    • Có thể hạ thấp 180°
    • Pin 4 V, bộ sạc pin, trạm làm sạch, con lăn có thể giặt rửa
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    Các dòng máy lau sàn cứng của Kärcher đạt hiệu quả làm sạch tốt hơn tới 20% so với cây lau nhà truyền thống sử dụng khăn lau trong hạng mục thử nghiệm 'Lau sàn'. Dựa trên kết quả thử nghiệm trung bình về hiệu quả làm sạch, khả năng thu gom bụi bẩn và làm sạch mép tường.