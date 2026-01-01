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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Máy lau sàn
Mã đơn hàng: 1.056-201.0
Thiết bị chạy bằng pin
1
Nền tảng pin
Nền tảng pin 4V
Dung tích thùng chứa nước sạch tối đa (ml)
200
Dung tích bình chứa nước thải tối đa (ml)
100
Bề rộng thanh lăn (mm)
180
Thời gian sàn khô (phút) (min)
2
Độ ồn (dB(A))
55
Loại pin
Pin Lithium-ion
Điện áp (V)
Trên danh nghĩa 3.6 - Tối đa 4.2 - 3.7
Dung lượng (Ah)
2.5
Số lượng pin cần thiết (Unit)
1
Hiệu suất mỗi lần sạc pin (m²)
khoảng 70
Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (min)
khoảng 20
Thời gian sạc pin với bộ sạc điện 80 %/100 % (min)
130 150
Cường độ dòng sạc (A)
1
Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
2.3
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
3.8
Kích thước (D x R x C) (mm)
220 x 240 x 1200
Phạm vi cung cấp
Thiết bị
Hướng dẫn sử dụng
Đọc hướng dẫn sử dụng trực tuyến một cách dễ dàng
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng