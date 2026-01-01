Máy lau sàn FC 2-4 Battery gây ấn tượng với thiết kế đứng, trọng lượng gọn nhẹ chỉ 2,3kg cùng khả năng bật tắt tự động. Để thao tác, bạn chỉ cần kéo tay cầm của máy về phía sau để khởi động và bắt đầu loại bỏ bụi bẩn khô và ướt hàng ngày chỉ trong một bước một cách thuận tiện hơn. Thời gian sử dụng pin tối đa cho mỗi lần sạc là 20 phút, tương ứng với diện tích làm sạch là 70m2. Sau khi kích hoạt thiết bị, con lăn sẽ tự động được làm ẩm bằng nước bình chứa nước sạch. Đảm bảo làm sạch các bề mặt sàn cứng đồng đều và hiệu quả. Thiết bị có thể vệ sinh sát cạnh và dễ dàng nhặt tóc nhờ bộ lọc tóc tích hợp. Ngăn chứa nước bẩn trên máy có thể được tháo ra và làm sạch sau khi sử dụng thiết bị, cũng có tác dụng tránh để người dùng tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn. Pin của máy có thể thay thế bằng Nguồn pin 4V Kärcher đi kèm và tương thích với tất cả các thiết bị Nguồn pin 4V Kärcher.

Tất cả trong một: Loại bỏ mọi loại bụi bẩn khô và ướt hàng ngày chỉ trong một bước Tiết kiệm 50% thời gian: Công nghệ hút bụi thô cho phép lau sạch mà không cần phải hút bụi trước. Hút tóc tối ưu nhờ bộ lọc tóc tích hợp. Làm sạch cạnh tối ưu nhờ thiết kế đầu sàn độc quyền. Lau sạch hơn 20%¹⁾ so với cây lau truyền thống và mang lại cảm giác thoải mái đáng kể. Hệ thống 2 bình: làm ướt các con lăn từ bình chứa nước sạch trong khi bụi bẩn được thu gom vào bình chứa nước bẩn. Dễ sử dụng: Không cần kéo xô nước xung quanh nhà, không cần vắt khăn lau sàn bằng tay, không cần phải cọ rửa. Con lăn có thể giặt bằng máy ở 60°C. Công tắc bật/tắt tự động Dễ dàng bật và tắt. Nhanh chóng và trực quan. Không cần phải cúi gập người. Nguồn pin 4V Kärcher Bền bỉ và mạnh mẽ nhờ tế bào li-ion. Pin có thể thay đổi được có thể được sử dụng trong tất cả các thiết bị Nguồn Pin 4 V Kärcher khác. Vị trí lưu trữ phụ kiện Thiết bị có thể được cất giữ thuận tiện trong phòng trong thời gian gián đoạn công việc ngắn. Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ Tiện dụng và dễ dàng di chuyển Dễ dàng làm sạch thiết bị Làm sạch bộ lọc tóc đơn giản bằng bàn chải làm sạch đi kèm. Bình chứa nước bẩn có thể được làm sạch mà không tiếp xúc với chất bẩn. Khớp đôi linh hoạt Tay cầm có thể dễ dàng di chuyển theo mọi hướng. Dễ điều khiển. Khả năng cơ động cao giúp di chuyển dưới đồ nội thất rất dễ dàng. Cực kỳ êm ái Độ ồn êm ái chỉ 55 dB.