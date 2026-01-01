Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Máy hút bụi khô và ướt Karcher, WD 3 P V Workshop | Kärcher

    Yellow Kärcher wet and dry vacuum cleaner with various attachments, including hoses, nozzles, a filter, and a dust bag.

    Giải thưởng và bộ sưu tập độc quyền

    IF Design Award 2022

    Máy hút bụi khô và ướt

    Karcher, WD 3 P V Workshop

    Mã đơn hàng: 1.628-175.0

    • Công suất đầu vào 1000 W, thùng chứa bằng nhựa 17 lít, dây điện 4 m, ống hút 2 m
    Yêu cầu báo giá