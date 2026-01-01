Máy hút bụi khô và ướt Karcher, WD 3 P V Workshop | Kärcher

Máycó công suất mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và thiết kế nhỏ gọn với mức tiêu thụ chỉ 1000 W. Đây là dòng máy hút bụi khô và ướt chuyên dụng cho xưởng làm việc tại nhà, đi kèm các tùy chọn nổi bật như ống hút dài 2 m, dây cáp dài 4 m, 2 ống nhựa, đầu hút sàn Clips, đầu hút khe, ống hút nhỏ, đầu nối cho dụng cụ và chổi hút có lông mềm. Thêm vào đó, ổ cắm tích hợp trên máy cho phép kết nối trực tiếp các dụng cụ điện với máy hút bụi, giúp tự động bật/tắt máy khi dụng cụ được kích hoạt. Máy được trang bị bình chứa nhựa dung tích lớn 17 lít, túi lọc bằng vải không dệt và đầu hút sàn Clips, giúp làm sạch nhanh chóng và hiệu quả cả sàn nhà. Cả bụi mịn lẫn bụi to đều có thể được hút sạch ngay tức thì. Với các bề mặt nhạy cảm, chổi hút lông mềm giúp làm sạch dễ dàng mà không gây hư hại. Tay cầm có thể tháo rời, cho phép kết nối các đầu hút trực tiếp với ống hút, tạo sự thuận tiện khi làm việc trong không gian hẹp. Khi không thể hút bụi, chức năng thổi sẽ hỗ trợ để loại bỏ bụi bẩn một cách hiệu quả.

Phụ kiện đặc biệt để vệ sinh bàn làm việc Hút bụi bàn làm việc nhanh chóng và triệt để bằng chổi hút có lông mềm. Nhẹ nhàng trên bề mặt, thích hợp cho các khu vực nhạy cảm. Ổ cắm điện với công tắc tự động bật/tắt khi sử dụng cùng dụng cụ điện Bụi bẩn từ quá trình bào, cưa hoặc mài được hút ngay lập tức. Máy hút bụi tự động bật và tắt thông qua dụng cụ điện. Lọc bụi dạng trụ Hút bụi khô và ướt mà không cần thay đổi bộ lọc Lắp đặt và tháo bộ lọc đơn giản bằng cách xoay mà không cần bộ phận khóa bổ sung. Nơi đặt phụ kiện và dây tiện lợi Tiết kiệm không gian, lưu trữ phụ kiện an toàn và dễ thao tác. Dây điện có thể được cất giữ an toàn bằng móc treo tích hợp. Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị Ống hút có thể được lưu giữ tiết kiệm không gian bằng cách quấn trên đầu thiết bị. Cơ chế bảo quản trực quan cho người dùng thuận tay trái và tay phải. Khu vực lưu trữ Để cất giữ an toàn dụng cụ và các bộ phận nhỏ như ốc vít và đinh. Chức năng thổi tiện lợi Chức năng thổi tiện ích có thể được ứng dụng hiệu quả ở những nơi khó làm sạch nhất Dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, ngay cả ở trên sỏi. Làm sạch nhẹ nhàng cho các bề mặt nhạy cảm hoặc các vật dụng tinh xảo. Túi lọc bụi lông cừu Chất liệu lông cừu ba lớp chất lượng, hạn chế rách cực tốt. Cho công suất hút lâu hơn và khả năng giữ bụi vượt trội. Vị trí lưu trữ trên đầu máy Nhanh chóng đặt tay cầm trên đầu thiết bị trong thời gian tạm dừng việc làm sạch. Tay cầm có thể tháo rời Cho phép gắn các loại phụ kiện khác nhau trực tiếp lên ống hút Hút dễ dàng ngay cả ở nơi khó tiếp cận nhất