Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Khăn lau microfibre WV | Kärcher

    Two grey Kärcher microfibre cloths stacked, with a grey plastic scraper nearby.

    Khăn lau microfibre WV

    Mã đơn hàng: 2.633-131.0

    Lý tưởng để làm sạch cho các cửa sổ ngoài trời: khăn lau microfibre với hệ thống hook-and-loop và nhiều sợi mài mòn. Bao gồm dụng cụ gạt bụi cho các chất bẩn cứng đầu.
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