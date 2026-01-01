Khăn lau microfibre WV | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.633-131.0Lý tưởng để làm sạch cho các cửa sổ ngoài trời: khăn lau microfibre với hệ thống hook-and-loop và nhiều sợi mài mòn. Bao gồm dụng cụ gạt bụi cho các chất bẩn cứng đầu.
Số lượng (Unit)
2
Thành phần sợi dệt
70 % Polyester; 30 % Polyamid
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.05
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.082
Kích thước (D x R x C) (mm)
70 x 275 x 30
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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