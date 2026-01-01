Khăn lau microfibre WV | Kärcher

Nhờ hệ thống hook-and-loop, khăn lau microfibre có thể dễ dàng tháo lắp vào bình xịt. Bởi vì có một số lượng lớn các sợi mài mòn, khăn lau đặc biệt thích hợp để làm sạch cửa sổ ngoài trời. Dụng cụ gạt bụi đi kèm giúp loại bỏ ngay cả những bụi bẩn cứng đầu nhất trên cửa sổ.