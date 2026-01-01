Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Khăn tắm thú cưng | Kärcher

    Folded grey fabric sheet with a soft texture, lying flat against a white background.

    Khăn tắm thú cưng

    Mã đơn hàng: 2.643-873.0

    Vải microfibre đặc biệt để lau khô người cho thú cưng. Thấm nước nhanh chóng và loại bỏ mùi khó chịu.
    Yêu cầu báo giá