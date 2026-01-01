Khăn tắm thú cưng | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.643-873.0Vải microfibre đặc biệt để lau khô người cho thú cưng. Thấm nước nhanh chóng và loại bỏ mùi khó chịu.
Thành phần sợi dệt
80 % Polyester, 20 % Polyamid
Màu sắc
Màu than
Trọng lượng (Kg)
0.25
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.271
Kích thước (D x R x C) (mm)
1000 x 600 x 5
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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