Khăn tắm thú cưng | Kärcher

Sử dụng vải microfibre chất lượng cao, thú cưng có thể được lau khô người nhanh chóng sau khi vệ sinh và tắm rửa. Vải microfibre thấm nước đặc biệt thích hợp cho động vật, giúp ngăn chặn sự hình thành mùi và khô nhanh chóng. Với kích thước 100 × 40 cm, khăn tắm cũng đủ lớn để làm khô thú cưng với kích thước lớn.

Khăn microfibre đặc biệt Để lau khô người thú cưng sau khi tắm Sợi Hấp thụ nước tốt và không giữ lại bất kỳ mùi khó chịu nào. Mềm mại Thoải mái cho thú cưng.